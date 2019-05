A Roma gli studenti recitano la Costituzione in segno di solidarietà della prof di Palermo

Roma - il dolore di Deborah mentre soccorreva il padre : 'Ti voglio bene - non mi lasciare' : Emergono nuovi particolari, con il passare delle ore e dei giorni, intorno al caso della ragazza di 19 anni che domenica scorsa, al culmine dell'ennesima lite con il padre violento, avrebbe sferrato all'uomo un fortissimo pugno (altre fonti dicono invece che si sia trattato di una coltellata inflitta dalla giovane in maniera accidentale) che ha poi causato il decesso del 41enne Lorenzo Sciacquatori, ex pugile. Anche la figlia, Deborah, è ...

Roma – "sabato saremo a San Lorenzo, nel nome di Desiree, simbolo di un'Italia che sta morendo sotto l'odio e la sostituzione etnica". Cosi' sulla pagina facebook di Forza Nuova. "Mentre in Italia assistiamo all'ennesimo golpe delle toghe militanti- scrivono-, che in barba ad ogni decisione politica continuano a far sbarcare falsi profughi e clandestini, e ad una politica sempre piu' debole e

Omicidio vicino Roma - figlia si è difesa : 12.20 "Al momento la ragazza è indagata per eccesso colposo di legittima difesa, ma non è escluso che, nelle prossime 2 settimane, si possa chiedere al gip l'archiviazione perché la ragazza, allo stato degli atti a nostra conoscenza, ha agito per difendersi". A dirlo il Procuratore capo di Tivoli, Menditto parlando della posizione di Deborah Sciacquatori che ha ucciso il padre per difendere i familiari dall' ennesimo episodio di violenza ...

Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin

Roma maglia 2019 2020 – Daniele De Rossi si prepara all'ultima gara con la maglia della Roma. Un match che disputerà indossando la nuova divisa da gioco del club, che sarà dunque utilizzata domenica alle 20.30 contro il Parma, nell'ultima partita del campionato di Serie A. La maglia è decorata con dei fulmini, che riprendono

"Nel privè di un ristorante romano si è parlato di un nuovo governo senza Salvini e con tutti gli altri a bordo. Anche senza controllare i servizi segreti, grazie ai camerieri noi Dc riusciamo sempre a essere più informati degli altri"

Nasser Al-Khelaifi ha incontrato personalmente nella capitale dei rappresentanti dell'As Roma ad aprile. Lo apprende l'Adnkronos da due fonti qatariote distinte. L'incontro, rivela una delle due fonti, che ha un legame diretto con l'Emirato, è avvenuto in un lussuoso hotel Romano nella prima metà di aprile. In precedenza il proprietario del Psg era stato anche a Milano per una serie di appuntamenti, tra i quali uno

Roma – Sara' l'Inno di Mameli ad aprire il concerto che domani, 21 maggio, riunira' in Piazza del Campidoglio studenti e istituzioni. Il Campidoglio infatti mettera' a disposizione la sua piazza per ospitare il concerto-evento 'Il maestro e gli allievi', organizzato da Roma Capitale, Anp Lazio e Accademia Nazionale di Danza. Il liceo scientifico 'Newton', assieme ad alcune scuole primarie e

A Monterotondo - in provincia di Roma - un uomo è morto dopo essere stato colpito dalla figlia durante una lite : A Monterotondo, in provincia di Roma, un uomo di 41 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito durante una lite. Secondo le ricostruzioni dei giornali, basate sulla versione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la moglie e la figlia

Roma – "Valerio Conti orgoglio Romano nel ciclismo e maglia rosa del Giro d'Italia. Ma soprattutto un grande eroe perche' riesce ad allenarsi in bici sulle buche di Roma. Il ciclista ha ammesso le difficolta' a correre nella Capitale ma Raggi e Gatta inconcludenti alle buche". Lo scrive in una nota il consigliere del Comune di Roma del Pd, Antongiulio Pelonzi.

I preliminari di Europa League o la tournée negli Usa. La Roma a 90′ dal termine del campionato vede a forte rischio la propria partecipazione all'International Champions Cup per la prossima estate, se dovesse concludere la stagione al sesto posto. La vittoria della Lazio in Coppa Italia ha infatti regalato ai biancocelesti la qualificazione diretta

Roma - nella frutteria egiziana false cittadinanze agli stranieri : Nicola De Angelis Un'operazione che ha portato all'arresto di sei persone e diciannove indagati: un'organizzazione criminale dedita alla corruzione per il rilascio della cittadinanza italiana Corruzione per l'ottenimento della cittadinanza italiana. È quanto emerso dall'operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che è riuscita a smantellare un'organizzazione criminale che chiedeva soldi in cambio di facile ottenimento ...

L’Italia del tennis esce dagli Internazionali di Roma con un pizzico di amaro in bocca : Diciamo la verità, i tennisti italiani con i loro grandi risultati dell’ultimo mese ci avevano abituati bene, pertanto il bilancio finale del loro torneo di casa, quello del Foro italico di Roma, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca specialmente per quanto riguarda, inutile negarlo, Matteo Berrettini e Marco Cecchinato. Il 23enne Romano, dopo due belle vittorie sul francese Lucas Pouille e soprattutto sul tedesco campione del 2017 e finalista ...