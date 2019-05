Westworld 3 | il trailer con Aaron Paul Video

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) La Hbo non poteva farsi scappare l'occasione di avere sintonizzato sui propri schermi milioni di telespettatori in trepidante attesa per il series finale di Game of Thrones. Il network ha così deciso di mandare in onda alcunidelle proprie serie tv in arrivo nei minuti precedenti alla messa in onda dell'ultima puntata della serie cult.Tra questi, a spiccare è stato ildella terza stagione diche, tra gli show della rete via cavo già noti al pubblico, è sicuramente il più atteso. Unche ha spiazzato i fan, dal momento che del parco tematico al centro delle prime due stagioni non c'è traccia.3, ilcon) pubblicato su TVBlog.it 20 maggio 2019 21:29.

