Salvini | ' ossessione Fazio' anche da Giletti | Disinformazione di qualcuno sulla tv

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ormai è un appuntamento fisso, irrinunciabile. Non c’è apparizione televisiva di Matteoche non contenga una frecciata a Fabio.E’ successodomenica sera a Non è l’Arena, dove il Ministro dell’Interno ha assistito in diretta allo sbarco dei migranti della Sea Watch 3. Una situazione ad alta tensione politica, che però non ha impedito al vicepremier di scagliarsi contro il suo ‘miglior nemico’, non citato apertamente: “Massimo, fammi dire che sono orgoglioso dell’informazione che fai tutelevisione privata e meno orgoglioso dellache fa qualcun altrotelevisione pubblica pagata dal denaro degli italiani. Ti faccio i complimenti”. Proprio danegli stessi minuti era ospite Luigi Di Maio, a cui lo stessocomunicava in tempo reale le dichiarazioni diin tema di sbarchi, senza tuttavia citare il programma di La7. Un ...

