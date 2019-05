Rom | Corte di Strasburgo | “Italia assicuri alloggio a famiglie sgomberate a Giugliano”

Rom sgomberati a Giugliano - interviene la Corte di Strasburgo : "L'Italia gli dia un alloggio" : Chiesta una misura urgente: una sistemazione temporanea per 10 bambini e i loro genitori senza separarli

La Corte di Strasburgo all'Italia : "Date subito gli alloggi ai Rom" : Angelo Scarano La Corte di Strasburgo adesso punta il dito contro l'Italia dopo il ricorso di tre famiglie rom: "Servono alloggi adeguati e temporanei" La Corte di Strasburgo mette nel mirino l'Italia. E lo fa per chiedere alloggi immediati e temporanei per i rom. Il verdetto della Corte europea per i diritti umani è arrivato dopo il ricorso presentato da tre rom bosniaci che fino a qualche tempo fa vivevano con le loro rispettive ...

Roma - Mimmo Lucano accolto migliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Ilicic : spunta anche la Roma sul calciatore corteggiato dal Napoli : Come abbiamo riportato questa mattina, la bella stagione di Ilicic (32 presenze, 12 gol, 9 assist tra campionato Coppa Italia, nonostante l’infortunio iniziale che lo aveva penalizzato) ha colpito il Napoli, che sarebbe interessato a tesserare il calciatore Per l’esterno d’attacco dell’Atalanta, attualmente inpegnato con il club bergamasco per la corsa sia in Coppa Italia sia per un piazzamento Champions, spunta ...

Roma - infortuni a quota 49 - l'ex Colautti : 'Le preparazioni sono troppo corte' : Non bastano nemmeno le sedute light. Alla Roma continuano a collezionare infortuni muscolari. L'ultimo della lunga lista che conta ormai 49 iscritti dall'inizio della stagione è Florenzi, fastidio ...

Scomparsa Maria Chindamo : a Limbadi un corteo per Rompere il muro del silenzio : "Con la morte di mio padre e con la perdita anche di mia madre ci è caduto il mondo addosso . Non smetteremo mai di lottare per ottenere verità e giustizia ", ha detto la ragazza. Alla manifestazione ...

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti Romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...

25 aprile - migliaia in corteo a Milano : sfilano anche Sala e Zingaretti. Raggi a Roma con l’Anpi accolta da applausi e fischi : migliaia di persone a Milano per il tradizionale corteo del 25 aprile. La folla, nonostante la pioggia, si è radunata a corso Venezia e percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Qui sono previsti gli interventi conclusivi. Partecipano, fra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In corteo anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Le risposte più belle alle ...

Natale di Roma a Pasqua/ La Città Eterna compie 2772 anni : oggi il corteo storico : Natale di Roma a Pasqua: la Città Eterna compie oggi 2772 anni. Nelle vie della capitale si terrà il corteo storico per rievocare i tempi che furono

Uomini e Donne – Chi è Alessio Campoli? Curiosità e passioni del Romanaccio corteggiatore di Angela Nasti [GALLERY] : Alessio Campoli corteggiatore a ‘Uomini e Donne’: ecco chi è il romano che ha catturato le attenzioni di Angela Nasti nel dating show di Maria De Filippi Alessio Campoli è uno dei corteggiatori del trono classico di ‘Uomini e Donne’. Il giovane ragazzo ha catturato fin da subito le attenzioni di Angela Nasti, che l’ha portato più volte in esterna. Originario di Roma, Alessio è classe 1995, vive nella capitale ...

Serie A - Dzeko verso l'addio alla Roma - c'è il West Ham che lo corteggia : Sette partite e poi si vedrà. Sette gare per capire se poi saranno davvero le ultime o meno. A occhio e croce, il rischio è reale. Perché le strade della Roma e di Edin Dzeko potrebbero davvero ...

Donna uccisa a Nuoro : corteo per Romina : ANSA, - Nuoro, 5 APR - "#Vogliamo contarci vive. #non una di meno". Si è aperta con questo hashtag, dalla stazione di Nuoro, la manifestazione contro la violenza sulle donne, dopo l'ennesimo ...

Torre Maura - trasferiti tutti i Rom. «Noi all'Anagnina? Abbiamo paura». Allerta per il corteo di stasera : Sale la tensione per la questione dei rom. È stato svuotato il centro di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura a Roma, teatro di violente proteste anti-nomadi nei giorni scorsi....

Chi è Fabrizio Baldassarre? Il parrucchiere Romano corteggiatore bis a ‘Uomini e Donne’ : Fabrizio Baldassarre torna nelle vesti di corteggiatore a ‘Uomini e Donne’: il parrucchiere romano ‘nel mirino’ di Angela Nasti e Giulia Cavaglià Fabrizio Baldassarre è uno dei corteggiatori del trono classico di ‘Uomini e Donne’. Il giovane ragazzo è stato subito notato dalle due troniste, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, che l’hanno portato in esterna fin da subito. Il corteggiatore però non è ...