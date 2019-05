eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato chehanno dato vita ad una speciale collaborazione, volta allo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti. Come riporta Gamepur, sembra però che il colosso di Redmond non sia stata lascelta di. Secondo un rapporto di Bloomberg,ha infatti contattato (circa un anno fa)per stringere una collaborazione volta allo sviluppo di tecnologie legate al Cloud, tuttavia le due parti non sono riuscite alla fine a trovare un accordo."Un anno faedhanno portato avanti delle trattative riguardo una profonda collaborazione sul Cloud gaming, tuttavia le due parti non sono riuscite a trovare accordi sulla parte commerciale. Questo secondo una fonte vicina alla questione." - riporta il rapporto di Bloomberg.Leggi altro...

Eurogamer_it : Prima di allearsi con #Microsoft, #Sony ha avuto una chiacchierata anche con #Amazon - GianlucaOdinson : Sony ha provato ad accordarsi con Amazon prima di allearsi con Microsoft? - maurizioft : @CarloCalenda @NichiVendola è la sinistra che il segretario e i suoi sponsor puntavano a recuperare, quella che il… -