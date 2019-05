Neo marito molto distratto dimentica la moglie a un distributore di benzina durante il

baritalianews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Succede a volte che ilabbandoni lail viaggio di nozze, ma è ancora più raro che se la dimentichi.il viaggio di nozze, un neo-tedesco hato la sposa in stazione di servizio, ed ha percorso oltre 150 km prima di rendersi conto che lanon era con lui. La trentatreenne Eileen Nowak era scesa alla stazione di servizio, mentre ilfaceva, per utilizzare il bagno. Quando è uscita, ha visto che la macchina delnon c’era più. Una situazione non solo irritante, ma anche complicata da risolvere, dato che la donna aveva lasciato in auto il telefono ed il portafoglio, ed era quindi impossibilitata a contattare il. Fortunatamente, Eileen è riuscita a chiedere aiuto ad una pattuglia della polizia, che la aiutata a raggiungere il, che dopo oltre un’ora si è reso conto di avereto la ...

