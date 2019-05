Nel silenzio dell' urna Dio ti vede | Salvini no!

Lega A - finita l’assemblea : AgNelli va via in silenzio : Bocche cucite fra i dirigenti di Serie A al termine dell’assemblea di Lega, durata poco più di quattro ore. Fra gli altri, anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha lasciato la sede milanese della Lega senza rispondere ai giornalisti che gli domandavano di un incontro con Massimiliano Allegri per discutere il futuro dell’allenatore. Anche l’ad interista, Beppe Marotta, di fronte alle domande sul futuro ...

Jean Vanier - un profeta silenzioso radicato Nella chiesa viva di Francia : Milano. Da sé, Emmanuel Carrère si definisce “uno scettico, un agnostico – nemmeno abbastanza credente da essere ateo”. In questo, il prototipo perfetto dell’intellettuale occidentale contemporaneo. Eppure Emmanuel Carrère, che era stato “cristiano per tre anni”, prima di smettere, alla fine del suo

Pedoflilia - Benedetto XVI rompe il silenzio : "Il collasso iniziò Nel '68" : ... e con lo stesso Santo Padre', e che inevitabilmetne farà discutere proprio perché arriva a pochi giorni dalla conclusione della riunione di febbraio di tutte le conferenze episcopali del mondo ...

Nel decreto crescita sventato il pericolo del "silenzio-assenso" per i beni cultuali : La versione del "decreto crescita" approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile non contiene la norma sul "silenzio-assenso" per i lavori edili relativi a immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del Paesaggio.Il ministro Alberto Bonisoli, accogliendo e facendo proprie le preoccupazioni espresse da più parti (da Sergio Rizzo su Repubblica, da Italia Nostra, da Stefano Miliani su Globalist, e ...

Nel prossimo weekend minuto di silenzio per ricordare le vittime del sisma dell’Aquila : Importante iniziativa nelle ultime ore del calcio italiano, nel dettaglio la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare le 309 vittime del sisma dell’Aquila nella notte del 6 aprile 2009. In tutti i campionati di calcio nel prossimo weekend verrà letto il seguente messaggio: “In occasione del decennale della tragedia de L’Aquila, dove hanno perso la vita 309 innocenti tra cui tantissimi giovani, il mondo ...

Silenzio assenso Nel permesso di costruire : come funziona - tempi e cosa dice la legge : Siete interessati ad informarvi al meglio sulla procedura del Silenzio assenso nel permesso di costruire? Volete scoprire tutto quello che c’è da sapere in relazione ai tempi di questa procedura, e in relazione a tutte le condizioni di attivazione della stessa stabilite dalla legge? Ebbene, siete senz’altro sul sito che vi riuscirà a trarre d’impaccio. Quest’articolo è infatti interamente dedicato a spiegare a tutti i lettori interessati in cosa ...

Salute - oculistica : ecco un metodo innovativo per combattere il “ladro silenzioso della vista” - non dà sintomi Nelle fasi iniziali : Viene definito “ladro silenzioso della vista”: è un nemico invisibile che non dà sintomi nelle fasi iniziali ma può danneggiare irreparabilmente il campo visivo, restringendolo fino alla cecità. È il Glaucoma, che solo in Italia colpisce circa un milione di persone e che nei prossimi vent’anni vedrà un incremento del 33% dei casi, a causa dell’invecchiamento della popolazione. Per combattere questa patologia, dovuta a un progressivo innalzamento ...

Tabù sessualità - don Bonsignori : la Chiesa non cada Nel silenzio e nel giudizio : ... l'inizio di una riflessione aperta? 'Più che la lontananza dei preti, credo conosciamo tutti uomini o donne della Chiesa molto più vicini al mondo di altre categorie,, penso che sia necessario un ...

Il Pd denuncia che le grandi aziende stanno lasciando Roma Nel silenzio della giunta Raggi : Roma, 2 apr., askanews, - Lavoro/ Wind, Pd Lazio: effetto Raggi, fuga da Roma dei grandi gruppi E il Campidoglio tace Roma, 2 apr., askanews, - 'Sky, Esso, Opel, Consodata, già Pagine Gialle, Total ...