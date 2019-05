Luxuria al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sandra Rondinida favola ieri, in un elegante resort nella campagna romana, per Evache si sono sposate dopo 8 anni di fidanzamento. Tantissimi i vip presenti, come il testimone di nozze Gabriel Garko e un'elegantissima VladimirTra i 230 ospiti deldi ieri tra Eva, che si sono sposate ieri a Roma con rito civile dopo quasi 8 anni fidanzamento, c’era anche Vladimirche non ha resistito a postare sul suo Instagram una sua foto in abito da sera insieme a Gabriel Garko, il testimone di nozze. La cerimonia è stata celebrata al Resort e Spa dello chef Antonello Colonna. In mattinata è arrivato sui social anche il messaggio di Barbara d'Urso, grande amica della coppia: “Buongiorno!!! Oggi Eva ediranno il fatidico sì! Io non potrò essere con loro a condividere questa gioia, ma gli auguro ...

Stritolamilouis : RT @Viperissima_: Maya: 'Eliana, perché il matrimonio non è stato celebrato? Perché?' Luxuria: 'Ha perso er taxi' ?????????????????????? ?? ?? ??… - amatjsempre : RT @Viperissima_: Maya: 'Eliana, perché il matrimonio non è stato celebrato? Perché?' Luxuria: 'Ha perso er taxi' ?????????????????????? ?? ?? ??… - Anna_Tomasini : RT @Viperissima_: Maya: 'Eliana, perché il matrimonio non è stato celebrato? Perché?' Luxuria: 'Ha perso er taxi' ?????????????????????? ?? ?? ??… -