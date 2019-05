Lazio | Tare | “Vogliamo che Inzaghi resti e penso che anche Simone voglia la stessa cosa”

Il calo della popoLazione di api nel mondo mette a rischio la sicurezza alimentare e la nutrizione globali : Il declino globale della popolazione di api rappresenta una minaccia grave per un ampio numero di piante vitali per il benessere e i mezzi di sostentamento dell’uomo. I paesi dovrebbero fare di più per tutelare queste preziose alleate nella lotta contro la fame e la malnutrizione – questo il messaggio della FAO per la celebrazione della Giornata Mondiale delle Api. Il numero di api e di altri impollinatori sta calando in diverse ...

VIDEO/ Atalanta-Lazio - 0-2 - gol e highlights - Tare : Coppa Italia resta nella storia : VIDEO Atalanta-Lazio, 0-2,: i gol di Milinkovic-Savic e Correa regalano ai biancocelesti la settima Coppa Italia della loro storia.

Coppa Italia - è la Lazio ad esultare : Milinkovic e Correa lanciano i biancocelesti - Atalanta ko nel finale [FOTO] : 1/32 Foto Fabrizio Corradetti - LaPresse ...

Ictus e malattie cardiovascolari : saltare la coLazione è un fattore di rischio : Il fatto che saltare la colazione faccia male alla salute non è solo un modo di dire o un luogo comune. In base ai risultati di uno studio pubblicato su JAAC, saltare la colazione aumenta il rischio di morte prematura dovuta a malattie cardiovascolari. «Il nostro studio sostiene i benefici del fare colazione nel supportare la salute cardiovascolare» scrive il primo autore della ricerca Shuang Rong, della Wuhan University of Science and ...

Non convince il regalo dopo le rimoduLazioni Wind di giugno 2019 : tre punti da trattare : Da alcuni giorni a questa parte tengono banco le rimodulazioni Wind. Oltre al fatto che a partire dal mese di giugno assisteremo ad alcuni aumenti, con cui ad esempio specifiche Wind Smart costeranno circa 2 euro in più (potete approfondire con il nostro articolo di ieri), bisogna ricordare a tutti che tra un mese esatto dovremo fare i conti con costi extra. Basti pensare quelli riguardanti l'utilizzo di giga extra qualora dovessimo esaurire ...

Mattarella a Lazio e Atalanta : «Meno attenzione ai diritti tv e più impegno a fare crescere i giovani calciatori» : Ieri pomeriggio, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto Atalanta e Lazio, che questa sera si scontreranno all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. Il Mattino riporta il monito del presidente alle società di calcio: “Mi auguro società di calcio sempre più attente ai vivai e agli aspetti sportivi che non agli interessi economici; mi auguro sempre società di calcio che abbiano una grande cura dei ...

Calcio : Mattarella - 'Atalanta-Lazio sarà incontro di grande livello' (2) : (AdnKronos) - "Spero -ha aggiunto il Capo dello Stato- che questo pomeriggio sia servito a distendervi un po’ e ad accompagnarvi alla serata impegnativa di domani nella maniera migliore. In bocca al lupo per domani a entrambe le squadre. Io sono rigorosamente imparziale. Lo sono per il mio ruolo; lo

Calcio : da Mattarella Atalanta e Lazio finaliste Tim Cup : Roma, 14 mag. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Atalanta e Lazio, squadre finaliste della Tim Cup 2019 in programma allo stadio Olimpico di Roma il 15 maggio. Nel corso dell'incont

Aggiornate subito WhatsApp per evitare l’instalLazione di un pericoloso spyware : WhatsApp invita gli utenti a installare la versione più recente dell'app dopo aver corretto una grave vulnerabilità che consentiva l'installazione di uno spyware. L'articolo Aggiornate subito WhatsApp per evitare l’installazione di un pericoloso spyware proviene da TuttoAndroid.

Alluvione Livorno - la reLazione : “Con un censimento dei punti critici si sarebbero potuti evitare gli otto morti” : Un sindaco “disinteressato” che, nel giorno dell’Alluvione del 9 settembre 2017, “omette” di rendersi reperibile e poi “disattende il suo ruolo come apice della Protezione Civile”. E poi un “censimento dei punti critici” che se fosse stato elaborato in precedenza avrebbe anche potuto “limitare la probabilita` di avvenimento dei decessi”. Cioè si potevano evitare gli otto morti. A Palazzo Civico arriva la consulenza dei ...

Tutti i metodi di depiLazione e gli errori più comuni da evitare : Avere una pelle morbida e liscia è il sogno di ogni donna non solo durante l’estate, ma durante tutto l’anno: per raggiungere questo obiettivo si possono provare diversi metodi di depilazione. Rasoio, crema depilatoria, ceretta, ceretta araba, laser e luce pulsata: ognuna di queste tecniche possiede dei vantaggi e allo stesso tempo dei punti critici da conoscere. A seconda della tipologia di pelo e della zona da trattare, è fondamentale ...

La Nazionale cantanti - sindaci e Poste italiane in campo allo stadio di Belluno il 18 maggio per aiutare le popoLazioni colpite dalla ... : Il Veneto, il mondo dello sport e quello della cultura hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle popolazioni di montagna colpite da una calamità che ha lasciato, purtroppo, segni ...

Ascoltare musica ha un effetto positivo su produttività - sport e reLazioni personali : Per aumentare la concentrazione e migliorare la produttività, le relazioni interpersonali e l’attività sportiva si deve Ascoltare musica. Un sondaggio su un totale di 1.009 italiani online, di età compresa tra i 18 e i 54 anni, rivela che quasi la totalità degli intervistati ascolta musica ogni giorno, 6 intervistati su 10 protraggono questa attività in media da 2 a 6 ore al giorno. Dal sondaggio di Sonos e Doxa emerge che il 56% delle ...

Biglietti Lazio-Atalanta : come acquistare i tickets per la Finale di Coppa Italia 2019 : Si disputerà il 15 maggio la Finale di Coppa Italia, che metterà di fronte Lazio e Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, da diversi anni sede della sfida secca per la conquista del secondo trofeo nazionale. Per la decima volta la Lazio arriva a giocarsi l’ultimo atto della Coppa: sono stati sei i successi e tre le sconfitte. Le ultime due finali, entrambe contro la Juventus, si sono risolte in altrettante sconfitte, di cui una ai tempi ...