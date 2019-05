La Juve festeggia lo scudetto | Lapo | “Lancerò un’edizione speciale di occhiali da sole”

Juve - anche Marchisio festeggia il suo ottavo scudetto di fila : «È davvero W8NDERFUL» : SAN PIETROBURGO - Claudio Marchisio continua a vincere. Dopo i sette scudetti consecutivi in Italia con la Juventus , l'ex centrocampista bianconero ha vinto anche al suo primo anno in Russia allo ...

Juventus - grandi festeggiamenti per lo scudetto anche sui social : Ieri, la Juventus è riuscita a conquistare l'ottavo scudetto consecutivo. Al termine della sfida vinta contro la Fiorentina si è scatenata la festa bianconera. I giocatori juventini si sono riuniti tutti sul campo dell'Allianz Stadium per celebrare lo storico titolo con i tifosi presenti allo stadio. I calciatori dopo aver ricevuto l'applauso del loro popolo si sono spostati negli spogliatoi per continuare a festeggiare. I bianconeri hanno ...

Juve campione d’Italia - Chiellini : “E’ il momento di festeggiare - abbiamo compiuto una grande impresa” : Juve campione d’Italia, i bianconeri battono la Fiorentina e si aggiudicano l’ottavo scudetto di fila. Le parole di capitan Chiellini, fermo da una settimana, al termine della gara ai microfoni di Dazn. “Per me la Juve è una famiglia, stando fuori soffro ancora di più. E’ stata sicuramente una settimana con grande delusione ma oggi è il momento di festeggiare. Scudetto meritato, ce lo siamo guadagnati di giorno in ...

La folle idea di non festeggiare lo scudetto della Juve : L’amarezza del tifoso juventino per l’eliminazione dalla Champions League è molto comprensibile ma anche un poco insensata. La Coppa dei campioni è certamente un trofeo che manca da troppi anni al palmares bianconero, dal 1996 per la precisione, nonostante la Juventus sia, dopo il Real Madrid, la squadra che abbia disputato più finali, sei, da quan...

Juventus-Fiorentina - dove vederla in tv e formazioni. Allegri : "Scudetto da festeggiare" : Sport, tutti i risultati in tempo reale Allegri: LO SCUDETTO VA CELEBRATO - Via le lacrime, è tempo di gioire. L' uscita dalla Champions è stata certo "un dispiacere", ammette Allegri alla vigilia di ...

Serie A Tim – Il calcio su DAZN : sarà il weekend di Juve-Fiorentina - festeggiamenti allo Stadium? : Il grande weekend calcistico si svilupperà prevalentemente nella giornata di sabato, con Juve-Fiorentina che sarà visibile su DAZN Grande menù di sport nel weekend pasquale di DAZN. Saranno oltre 50 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati di sport, live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, baseball e rugby. calcio: la Juventus contro la Fiorentina per chiudere il ...

Juventus - Allegri : 'Critiche? Prendo appunti. Da folli non festeggiare lo scudetto' : TORINO - Massimiliano Allegri è affilato con i critici di questi giorni, 'Quelli che spiegano il calcio' , e felice per lo scudetto che può arrivare domani. Le scorie Champions sono tutte legate a ...

Juve - Allegri non fa drammi : "No alla depressione - festeggiamo lo scudetto : grande stagione" : Joao ha tutto per diventare uno dei migliori terzini del mondo". Sulla paura in Champions. "Non dobbiamo parlare della Champions perché è finita: sono discorsi da bar. Ronaldo non fa miracoli? Con ...

Juve-Fiorentina - Allegri in conferenza : “lo scudetto va festeggiato - Ronaldo ha fatto una stagione straordinaria” : Delusione in casa Juventus, eliminazione per la squadra di Massimiliano Allegri che si è dovuta arrendersi alla qualità ed organizzazione dell’Ajax. Adesso l’obiettivo è vincere lo scudetto contro la Fiorentina, il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa: “Fortunatamente domani abbiamo la possibilità di chiudere lo scudetto e dobbiamo farlo. Dobbiamo guardare avanti, smaltendo la delusione, senza ...

Champions League - l’Ajax in paradiso : le vecchie glorie festeggiano la vittoria sulla Juve : Champions League, l’Ajax è tornata grande, come ai tempi dei vari Overmars e Van der Sar che oggi esultano assieme alla squadra Rivincita 23 anni dopo. La sconfitta della Juventus nei quarti di finale di Champions League per mano dell’Ajax ha assunto un sapore particolare per alcuni ex lancieri ricordando il ko nella finalissima giocata nel 1996 all’Olimpico contro i bianconeri vinta ai rigori dalla Juve dopo l’1-1 ...