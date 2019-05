Il Paradiso delle Signore 3 | repliche | anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2019

tvsoap

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dopo il bellissimo finale de Ilandato in onda proprio pochi giorni fa, Rai 1 manda in onda ledella fiction daily, per chi non fosse riuscito a seguirla fin dai primissimi episodi; è l’occasione quindi per fare un bel ripasso in attesa di poter vedere la seconda stagione pomeridiana (Il4). È bene quindi rinfrescare la memoria al pubblico e proporre lein merito a quello che accadrà in questa nuova settimana: dopo la morte di Pietro Mori (Giuseppe Zeno), il grande magazzino milanese finisce nelle mani di Vittorio Conti che desidera con ardore poter continuare a dare vita al sogno del suo amico; il pubblicitario riesce quindi a riaprire ilgrazie al prestito ottenuto dal banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Nel frattempo Vittorio fa un incontro inaspettato con una giovane sconosciuta che gli ...

Raiofficialnews : ??#IlParadisoDelleSignore, in autunno la nuova stagione. Record per la chiusura di #PDSdaily: oltre 1,6milioni di… - butlerplease : Avete per Games of Thrones lo stesso hype che io per quest'estate avevo per il Paradiso delle Signore ?? - davidemaggio : Il Paradiso delle Signore torna in replica. Non era meglio lanciare una nuova soap di importazione? -