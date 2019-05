Francia | uomo si arrampica sulla Torre Eiffel | e minaccia il suicidio ...

Francia - uomo scala Tour Eiffel : evacuata : La Tour Eiffel è stata chiusa ed evacuata. La decisione è stata presa poichè è stato avvistato un uomo che la sta scalando.

Francia - uomo sequestra ostaggi in un negozio e spara contro la polizia : Diverse persone sono state prese in ostaggio in una tabaccheria di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia. Secondo i media locali, alcuni clienti sarebbero trattenuti all'interno del negozio da un uomo armato. L'assalitore avrebbe chiesto l'intervento di un negoziatore e minacciato di uccidere un ostaggio.Continua a leggere

Presa d'ostaggi a Tolosa in Francia : uomo asserragliato in una tabaccheria - Sky TG24 - : Il sequestratore avrebbe minacciato di sparare agli ostaggi nel caso vedesse le forze dell'ordine vicino al negozio, e ha chiesto un negoziato. Sembra esclusa la pista terroristica

Francia - arrestato l’uomo che aveva preso in ostaggio due persone in casa a Lourdes : È stato arrestato l’uomo che si era barricato con «due o tre ostaggi» in un appartamento in Rue Mozart a Lourders, in Francia. Lo ha riferito una fonte di polizia secondo cui «uno degli ostaggi è rimasto ferito»....