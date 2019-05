Firenze | protestano in duemila contro Salvini | tensione in piazza e cariche della

In migliaia a Firenze protestano contro Salvini - cariche sui manifestanti : In migliaia a Firenze protestano contro Salvini, cariche sui manifestanti Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della polizia. _Courtesy Facebook Salvatore Bancivenga Agenzia Vista Sono in migliaia i manifestanti che hanno protestato a Firenze contro il comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini, cariche da parte della ...

