huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) L’Italia non riesce a conquistare neanche quest’anno l’Song Contest. Ci è andato veramente vicino, che ha portato a Tel Aviv la canzone “” che gli ha consentito di trionfare al Festival di Sanremo. E per lunga parte dello spoglio ha creduto di potercela fare, ma alla fine con ben 27 punti di distacco si è classificato secondo dietro all’olandese Duncan Laurence con ‘Arcade’. Al terzo posto si è classificata la Russia con ‘Scream’ interpretata da Sergey Lazarev. L’ha guadagnato 492 punti, l’Italia 465 mentre la Russia 369. L’edizione della gara ha visto come super ospite Madonna che si è esibita con uno spettacolo all’insegna della pace in Medio Oriente: i ballerini che accompagnavano la star, infatti, indossavano bandiere sia israeliane sia ...

HuffPostItalia : Mahmood sfiora la vittoria all'Eurovision. 'Soldi' seconda solo all'Olanda - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Mahmood sfiora la vittoria all'Eurovision. 'Soldi' seconda solo all'Olanda - l_orenzocoppola : RT @HuffPostItalia: Mahmood sfiora la vittoria all'Eurovision. 'Soldi' seconda solo all'Olanda -