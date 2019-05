La storia di una madre single aiutata a pagarsi uno stage alla Nasa

vanityfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Quando le è stato offerto unoall’agenzia spaziale, India Jackson, 32enne laureata in Fisica, con un dottoratoGeorgia State University di Atlanta, era felicissima. Ma c’era un ostacolo apparentemente insormontabile: India, che è anche, avrebbe dovuto pagare le spese di viaggio e soggiorno per lei e sua figlia, per poter lavorare al Johnson Space Center dellaa Houston per 10 settimane. Ma sapeva che non avrebbe potuto sostenere, da sola, il costo dei voli, dell’alloggio e del noleggio dell’auto. «Ero estasiata all’idea di avere avuto questa opportunità, ma sapevo che avrei dovuto spendere molti soldi. Non si trattava solo del costo della vita a Houston: ho anche una casa qui ad Atlanta, di cui dovevo continuare a pagare l’affitto», ha spiegatoBBC. Ma suo cugino, Dasha Fuller, ha avuto una brillante idea: quella di lanciare una ...

juventusfc : Massimiliano Allegri: 'Mi son sentito juventino da subito. Lo ero da giovane, mi chiamavano 'gobbo'. Esserlo, signi… - matteosalvinimi : #Salvini: GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. Questa è una giornata eccezionale, grazie per essere qua a cambiare la storia ins… - angelomangiante : Ultima trasferta in una grande tristezza. Capolinea forzato che lui non avrebbe voluto. Dispiace tantissimo che co… -