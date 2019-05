Katana Zero | nuove modalità in arrivo con il prossimo update

L'affascinante Katana Zero ha venduto oltre 100.000 copie in una settimana e riceverà DLC gratuiti e modalità Speedrun : Katana Zero di Devolver Digital è disponibile da una sola settimana, ma sta già andando molto bene, riporta Dualshockers.Come annunciato dallo sviluppatore del gioco Askiisoft, Katana Zero ha già venduto oltre 100.000 copie su PC e Switch in una sola settimana. "Grazie mille per aver giocato e condiviso Katana Zero - siamo entusiasti di aver venduto oltre 100.000 copie nella prima settimana!", ha dichiarato lo sviluppatore su Twitter. Anche ...

Katana Zero : l'ispirato action-platform è il gioco Devolver Digital più preordinato su Nintendo Switch : Con uno stile visivo che fonde l'estetica retrò degli anni '80 e un gameplay impegnativo che richiama Hotline Miami, Katana Zero sembra già uno dei migliori titoli di Nintendo Switch in questo 2019.Come riporta Dualshockers, Devolver Digital ha rivelato che Katana Zero è ufficialmente diventato il titolo più preordinato della società per Nintendo Switch. Anche se non sono stati confermati numeri ufficiali, è un risultato di vendita ...

Katana Zero - recensione : "Una trama non convenzionale". I casi in cui un'etichetta di questo tipo riesce a nascondere qualcosa di davvero inaspettato o anche solo vagamente sorprendente probabilmente si contano sulle dita di una mano. D'altronde quando chi ha creato un gioco o si occupa della sua pubblicazione e parla della propria creatura tende inevitabilmente a ingigantirne le qualità e perché no a parlare di feature innovative là dove a conti fatti di fresco c'è ...

L'action-platform neo-noir Katana Zero è da oggi disponibile su PC e Switch : Tramite un comunicato, Askiisoft e Devolver Digital hanno annunciato che il loro attesissimo action-platform neo-noir Katana Zero è da oggi disponibile su PC e Switch.Parliamo di un action traboccante di stile, di azione mozzafiato e di combattimenti con morte istantanea. Taglia, affetta e manipola il tempo per scoprire il tuo passato in scenari tanto spettacolari quanto brutali. Sgomina i tuoi avversari in qualsiasi situazione. Rispedisci al ...