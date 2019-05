Gli emendamenti CIA in Conferenza Stato-Regioni sulla fauna selvatica saranno portati

Bonus bebè potenziato e sconti per i pannolini : Gli emendamenti del governo nel dl Crescita : Bonus bebè rafforzato con un importo che passerà da 80 a 110 euro mensili, che salgono a 132 euro nel caso dei figli successivi al primo, mentre resterà pari, rispettivamente, a 160 e a 192 euro mensili per i nuclei familiari con valore Isee fino a 7.000 euro annui. Lo prevede uno degli emendamenti al dl crescita contenuti nel pacchetto di modifich...

Dl crescita - emendamenti pro famiGlia : 15.56 Presentati dal ministro Fontana due emendamenti al decreto crescita per incentivare la natalità. Si tratta di un bonus bebé potenziato e ampliato ai redditi Isee fino a 35 mila euro, per intercettare il ceto medio, e detrazioni fiscali per l'acquisto di pannolini e latte in polvere. "Continuiamo la politica seria e concreta per il rilancio della natalità"spiega Fontana- "il rilancio demografico è la sfida per il futuro del Paese".

La difesa di Siri davanti ai pm : 'Mai ricevuto denaro da Arata. Gli emendamenti erano coerenti con il contratto di governo' : ... oltreché di altri componenti del Parlamento, per le loro libere valutazioni e determinazioni; ha evidenziato che questa modalità di azione politica non è in alcun modo suscettibile di essere piegata ...