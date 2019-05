TelevideoRai101 : Chiese evangeliche:accogliamo Sea Watch - askanews_ita : Sea Watch3 a un miglio da Lampedusa. Salvini: “Non entra”. A bordo 47 migranti. Chiese evangeliche: 'Li accogliamo… - palermo24h : Sea Watch al largo di Lampedusa, le chiese evangeliche: “Accogliamo noi i migranti a bordo della nave” -

"Mettiamo a disposizione le nostre strutture di accoglienza in Italia e le relazioni con lesorelle d'Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi dalla Sea". Così il pastore Luca M. Negro, presidente della Federazione dellein Italia. "Accogliere i migranti in fuga dalle persecuzioni è dovere civile di ogni democrazia, ma per noi evangelici è anche un servizio al prossimo",ha detto(Di domenica 19 maggio 2019)