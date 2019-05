Bimbi non vaccinati e ammalati | scatta la prima multa per i genitori

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Tiziana Paolocci Le famiglie no-vax dovranno pagare 181 euro: "Faremo ricorso" Chi non ha vaccinato i figli inizia a pagare. E nel vero senso della parola. Le famiglie no-vax del Riminese, dopo l'epidemia di morbillo che ha fatto registrare oltre quaranta casi da dicembre a oggi, in questi giorni hanno ricevuto sanzioni da parte dell'Ausl. Le multe sonote in base della legge Lorenzin, che stabilisce verbali da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 per tutti gli alunni da sei ai sedici anni non in regola con le vaccinazioni e la sospensione da asili nidi e scuole materne per quelli in fascia d'età da zero a sei anni. L'Ausl ha usato il pugno duro soprattutto con le famiglie di bambini e ragazzi che hanno contratto il morbillo, visti i tanti casi avvenuti quest'anno. Sono stati in molti casi i medici di base e quelli pediatrici dell'ospedale Infermi di Rimini a ...

