Ancelotti sul mercato | «Servono giocatori per migliorare la squadra e tanto per prendere»

Ancelotti sul titolo 'Rubentus' del giornale Roma : 'Strano che si siano arrabbiati' : Mancano oramai due giornate alla fine del campionato e nella parte alta della classifica gli unici posti delineati sono i primi due, ovvero quelli di Juventus e Napoli. Nonostante un ottimo cammino in Italia, le prime due classificate hanno evidentemente deluso a livello europeo, con le sconfitte nei quarti di finale rispettivamente contro l'Ajax in Champions League ed Arsenal in Europa League. Nonostante questo, l'unica panchina in discussione ...

Gazzetta : Il Napoli gioca d’anticipo sul mercato. Ancelotti telefona ad Hernandez : Quelli col quinto fatturato di Serie A, ma che alla fine arrivano sempre (o quasi) secondi Così definisce il Napoli Maurizio Nicita nel suo pezzo sulla Gazzetta, spiegando che gli azzurri sono gli unici della serie A a potersi già affacciare sul mercato con due sicurezza. La qualificazione in Champions per il prossimo anno e Ancelotti in panchina. Anche se lo ha negato, è proprio l’allenatore la carta in più che il Napoli può giocarsi ...

Albiol : “Felice di tornare - stagione positiva. Il club vuole crescere con Ancelotti. L’unico rammarico l’Arsenal. Sulla Juve - Insigne ed il gruppo…” : L’intervista di Albiol Raul Albiol dopo tre mesi fuori finalmente è rientrato da titolare nel match contro il Cagliari. Il difensore è felice del suo ritorno e ne parla in un’intervista che ha rilasciato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di tornare”. Su Ajax-Tottenham: “In 45 minuti può cambiare tutto e questo è il bello del calcio. Sul 2-2 ...

L’8 di De Laurentiis ad Ancelotti chiude il delirio sul fallimento : Una promozione piena quella di De Laurentiis a Carlo Ancelotti. Da Madrid, il presidente giudica da 8 la stagione del suo allenatore. Di Ancelotti il patron azzurro loda la capacità di aver raggiunto ottimi risultati in un ambiente per lui totalmente nuovo, poco abituato com’era al calcio italiano. Il padrone dell’azienda, insomma, che è sempre colui il quale stabilisce gli obiettivi aziendali, riconosce che quelli stabiliti in ...

Corbo : “Dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni. Sul confronto Sarri-Ancelotti…” : Antonio Corbo ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 8: “Questo confronto tra Sarri e Ancelotti ha sicuramente stancato. Ma poi penso: ‘e menomale che il duello Sarri-Ancelotti ci ha fatto parlare, ringraziamo Dio, altrimenti di cosa avremmo parlato’? Il campionato non è mai iniziato, e dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni, se non fosse stato per poche eccezioni. Ieri sera? Un minuto ha separato la ...

Il CorMezz sul paragone Sarri-Ancelotti : il primo anno finisce in pareggio : Solo il Corriere del Mezzogiorno riprende il parallelo che ha tenuto banco a Sky nel post partita di Napoli-Cagliari, quello tra il primo anno del Napoli di Sarri e del Napoli di Ancelotti. Dalle grafiche di Sky è apparso chiaro che i numeri della prima stagione del tecnico emiliano non hanno nulla da invidiare a quelli della stagione 2015/2016. Nonostante le critiche di buona parte dei tifosi e dei commentatori, che hanno definito deludente ...

Ancelotti : «Vedo analisi di carattere fisico sulla squadra ma non è vero - è un falso storico» : Carlo Ancelotti apre la conferenza stampa ripetendo il suo giudizio positivo sulla squadra e sulla stagione: «La mia analisi resta positiva al momento, la squadra ha fatto vedere tante cose buone, soprattutto all’inizio della stagione. Vedo un ambiente un po’ troppo negativo, chi parla di fallimento, nessuno ha detto che avremmo vinto il campionato, l’unico grande rammarico è stata la Coppa Italia dove siamo usciti per colpa nostra. In ...

Per stasera Ancelotti dovrebbe puntare sull'attacco a due : La rosea fa il punto sulle scelte in attacco di mister Ancelotti, dove è probabile che non ci sarà il tridente ma il solito attacco a due. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle scelte del mister Carlo Ancelotti in attacco. A quanto pare per la rimonta di stasera non dovrebbe puntare sull'attacco a tre, con le prove fatte contro il Chievo Verona; l'...

Ancelotti tira un solco con gli ultras : «Pretendere un risultato non mi piace» : «Noi vogliamo vincere». E chi è che non vuole vincere. «Pretendiamo la coppa». «Beh, a me il verbo pretendere non piace. Si può pretendere il massimo impegno» di sudare la maglia, di dare il 101% ed ogni altra cosa inerente la propria abnegazione. Ma non si può «Pretendere di vincere la coppa». «Il risultato sportivo al massimo si desidera». Carletto Ancelotti con queste parole ha tracciato un solco tra lui e gli ultras. Non sono piaciuti gli ...

Ancelotti : «Pretendere è un verbo che non mi piace. Si pretende l’abnegazione - un risultato si desidera» : Cosa occorre in tre parole per passare il turno? «Coraggio, intelligenza, cuore. Il coraggio l’ho visto poco all’andata, soprattutto all’inizio, il cuore è quello che ci metteremo domani oltre all’intensità perché è una grande opportunità che dovremo cogliere insieme ad un ambiente che sarà sicuramente straordinario». Sull’eliminazione della Juventus da favorita: «Nelle gare da dentro o fuori ti basta sbagliare un ...

Papera Donnarumma - Crosetti la pensa come Ancelotti sul portiere contemporaneo : Carlo Ancelotti si presentò a Dimaro con le sue dichiarazioni sul ruolo del portiere: Il calcio sta cambiando molto, si sta cercando di cambiare anche le caratteristiche che deve avere un portiere, adesso dev’essere bravo coi piedi, dev’essere bravo nella costruzione. Per me il portiere ideale è il portiere che para, punto. Poi può essere bravo con i piedi, può arrampicarsi sugli alberi. L’importante è che abbia due mani che possano ...

Napoli - Ancelotti sulle condizioni di Insigne e sul mercato : “Allan e Koulibaly…” : E’ uno dei match di cartello della 29^ giornata di Serie A. All’Olimpico, domani alle 15, la Roma ospita il Napoli. E’ da poco terminata la conferenza stampa del tecnico azzurro Carlo Ancelotti che ha parlato, tra le altre cose, di Insigne e del mercato. “Insigne – le sue parole – ha solo avuto una contrattura al muscolo adduttore e il percorso di recupero sarà molto breve. Non è assolutamente a rischio ...

Ancelotti sulla Juventus : 'Il dominio bianconero finirà' : Di recente Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, in merito alla situazione della Serie A e al dominio sportivo della Juventus. Il tecnico ha parlato del suo Napoli e di come debba tenere i conti a posto per restare a galla in una situazione finanziaria associata al calcio difficile per molti club. Il Napoli infatti non potrà mai pagare stipendi annuali di 10 milioni di euro, ha ammesso Ancelotti, ecco ...