ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019) Era infastidito dalla presenza di quele cosi' una notte, mentre l'uomo dormiva nel sottoscala di un reparto del Policlinico Umberto I di Roma, lo ha colpito in testa con ferocia e violenza usando un. Un'aggressione efferata che ha portato il senza fissa dimora in ospedale e che, in parte, e' stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.E' stato incastrato cosi' Alessio Rizzuti undel nosocomio romano, 40 anni, che e' statocon la pesante accusa di avereto diAlfonso Russo, 51 anni. Gli agenti del commissariato Universita', diretto da Fiorella Bosco, al termine di un'intensa attivita' d'indagine, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 40enne: hanno accertato che anche prima del 2 aprile, giorno dell'aggressione con l', aveva preso di mira il senza fissa dimora ...

MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone Vigilante tenta di uccidere clochard con estintore. Arrestato - ilfogliettone : Vigilante tenta di uccidere clochard con estintore. Arrestato - - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Vigilante romano infastidito dal clochard tenta di ucciderlo colpendolo alla testa con un estintore: arrestato https://… -