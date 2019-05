Ginnastica ritmica | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi sabato 18 maggio Tutte

oasport

(Di sabato 18 maggio 2019)18va in scena la terza giornata deglidi, a Baku (Azerbaijan) spazio alla seconda parte del turno di qualificazione riservato alle individualiste seniores. L’Italia punterà su Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri che hannole carte in regola per qualificarsi alle Finali di Specialità indomenica quando verranno messe in palio le uniche medaglie di questa rassegna iridata: le azzurre si cimenteranno con nastro e clavette dopo la giornata di ieri in cui Milena ha agguantato il pass per l’atto conclusivo con la palla. Vedremo all’opera anche le gemelle russe Dina e Arina Averina, annunciate stelle della vigilia e pronte a dominare in lungo e in largo. Inanche la seconda parte del concorso generale per gruppi juniores, l’Italia al momento occupa la terza posizione e sogna la ...

