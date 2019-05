Fiorello | un l’appello sulla salute dei giovani | “Date retta a zio Fiore | controllatevi e

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) In occasione della manifestazione “Tennis and Friends“, che unisce sport, celebrità e controlli medici gratuiti, organizzata in occasione degli Internazionali di tennis in corso a Roma il mattatore siciliano lancia un appello. Rosario, “ambassador” dell’iniziativa, richiestissimo da pubblico e telecamere, raccoglie l’appello per convincere tutti a sottoporsi a screening e check-up come quelli organizzati nella giornata di oggi grazie alla collaborazione tra il policlinico Gemelli e la Regione Lazio. L’invito rivolto in particolare ai, nel modo particolare che solo un artista comepoteva fare: “Prevenite anche voi, lo so che siete ragazzi e non ci pensate. Che vi dite ‘capirai se io mi ammalo’… ed è vero. Non succede. Però un’occhiatina ogni tanto, una controllatina, datevela. Datemi: ...