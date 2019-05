Chiara Scelsi | da atleta a modella | il ritratto della musa ispiratrice di Dolce &

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Marco Gentilesta incantando su Instagram con i suoi scatti sensuali ma non volgari. La bellaitalo-brasiliana ha avuto anche un passato danel salto con l'astaè una giovanissimaclasse '97 che per un periodosua vita ha praticato atletica, a buoni livelli, focalizzandosi nel salto con l'asta. La bella ragazza italo-brasiliana ha poi dovuto abbandonare per via di un brutto infortunio al ginocchio e ha poi deciso di dedicarsi alla carriera daa livello internazionale.è nata a Sesto San Giovanni da padre calabrese e da mamma carioca, di San Paolo e in breve tempo è divenutadie Gabbana, comparendo in alcuni spot e campagne pubblicitarie, Chanel beauty e Pantene solo per citarne alcune, ed è fnita in prima pagina su Elle Italia, Wall Street Journal, Vogue Portogallo, Vogue Messico, Woman ...

