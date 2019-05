Ascolti Ciao Darwin e La Corrida | Paolo Bonolis domina con oltre il 24%

lanostratv

(Di sabato 18 maggio 2019)8:stravince con il 24,6% sull’ultima puntata de LaÈ andata in onda ieri sera una delle puntate più attese di8 – Terre Desolate, che ha visto sfidarsi Web contro TV. E anche ieri sono stati ottimi glidel programma diche ha vinto la serata, è cresciuto ancora e ha segnato 4.392.000 telespettatori e il 24.6% di share. Una crescita di ben 2 punti percentuali che hanno visto il programma del venerdì sera targato Canale5 vincere ancora una volta (com’è successo in tutte le sfide) contro Ladi Carlo Conti. Mancano poche puntate alla fine di questa ottava edizione del programma cult Mediaset, che ogni settimana scatena il popolo del web e arriva ad essere il programma più commentato su Twitter. Ieri, sfida accesissima tra Web contro TV con grandi ospiti come Follettina, “la regina ...

BarillariM5S : Censura....oppure...ascolti truccati + crollo dello share + evidente asservimento alla politica + conduttore pubbli… - KontroKulturaa : Ascolti tv 17 maggio: Paolo Bonolis con Ciao Darwin 8 sotterra La Corrida, Barbara D'Urso schiaccia La vita in dire… - InoGiuseppe : Bonolis batte Conti fino alla fine! #auditel -