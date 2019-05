meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019)ildell’E.. La messa a punto delsintetico, in grado di produrre tutti gli amminoacidi della versione ‘originale’ usando però un set limitato di istruzioni genetiche, ​​è descritta online su ‘Nature‘. Lo studio del team del Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology di Cambridge (Gb) apre la strada alla progettazione di batteri sintetici che hanno caratteristiche utili e insolite per la medicina e la farmacologia. Ilè costituito da quattro basi, denominate A, C, G e T. L’ordine di questi nucleotidi forma undi tre lettere, in cui ogni trio o “codone” rappresenta l’inserimento di un particolare amminoacido o un segnale per interrompere la produzione di proteine. Il team ha ricodificato l’intero genoma di E.per produrre un organismo che usa un set ...

LZacchilli : RT @CarmelaParrello: #Batterio “zippato” vive normalmente con #codice #genetico compresso. Possibilità di inserire istruzione genetiche per… - CarmelaParrello : #Batterio “zippato” vive normalmente con #codice #genetico compresso. Possibilità di inserire istruzione genetiche… - GoSalute : Zippato il codice genetico del batterio E. coli -