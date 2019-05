Trailer di Batwoman e primi dettagli sulla trama | “Tutto si svolgerà prima di Elseworlds”

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ildiè qualcosa di eccitante ed emozionante. La nuova eroina sta per sbarcare su The Cw al fianco degli altri eroi dell'Arrowverse e sicuramente moltisu di lei verranno rivelati al prossimo Comic-Con 2019 quando le riprese dellastagione avranno già presto il via e gli indizi e le novità da conoscere saranno diverse da adesso. Rimane il fatto che l'incontro tra la stampa e il presidente di rete non è stato poco fruttuoso in questo senso e non solo perché il primoufficiale (di tre minuti) diè stato rilasciato ma perché sono stati rivelati importantisu quello che vedremo.Ildimostra scorcistoria di Kate Kane dall'inizio del viaggio intrapreso per occupare il posto lasciato vacante dal cugino Bruce Wayne e il suo alter ego Batman. Ma i fan hanno già vistouscire da Gotham nell'evento ...

