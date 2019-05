Simeone | “Addio di Griezmann? L’Atletico è sempre stato competitivo nonostante le

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) A pochi giorni dall’annuncio di addio di Antoine, Diegoguarda già avanti. “Posso solo ringraziare Antoine per quello che ci ha dato in questi cinque anni. Ho imparato nella vita che non bisogna giudicare le decisioni altrui, specie quando si dà tutto”, le parole del Cholo che, al di là die delle altre partenze sicure (Godin, Lucas e Juanfran) o probabili (Filipe Luis e Rodri), ricorda come l’Atletico sia “più grande di tutti noi. Da qui sono passati Torres, Forlan, Aguero, Mandzukic, Costa,, e l’Atletico èperché la struttura e la forza di questo club non è eguagliabile. Lavoreremo per essere ancora, non cambierà nulla. Cercheremo giocatori che hanno voglia di venire a giocare in una squadra come l’Atletico. L’erede ideale di? Uno che sappia fare ...

