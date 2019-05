Juve-Allegri | è divorzio dopo cinque stagioni

Juventus - Max Allegri non sarà più l'allenatore : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Juventus-Allegri - è divorzio : i bianconeri cambiano allenatore : divorzio. Questa è stata la decisione al termine dell’incontro di questa mattina: Massimiliano Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione. Come conferma una nota pubblicata dalla società, l’allenatore e il Presidente Andrea Agnelli incontreranno la stampa nella giornata di domani e risponderanno alle domande riguardo a questa separazione. La notizia era già nell’aria e oggi è arrivata ...

È ufficiale - Allegri non sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. Lo ha annunciato la società con una nota sul sito. l'allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, hanno vconvocato una conferenza stampa per sabato 18 maggio, alle 14 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Juventus - Allegri non sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione : Juventus Allegri – Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale e rilanciata dai canali social, la società di Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente che dopo cinque anni, cinque scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa e due finali di Champions League, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. A questo punto appare sempre […] L'articolo Juventus, Allegri non sarà l’allenatore ...

Allegri UFFICIALE : il tecnico lascia la Juventus - ecco il comunicato : Allegri – La Juventus, tramite una nota apparsa sul sito UFFICIALE, ha dato la notizia che Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juve nella prossima stagione. Di seguito riportato il comunicato reso noto dalla società bianconera. Allegri lascia la Juve: il comunicato UFFICIALE “Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e […] More

Calcio : Allegri divorzia dalla Juventus : 13.18 Massimiliano Allegri nella prossima stagione non allenerà la Juventus. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito ufficiale: "L'allenatore e il presidente Andrea Agnelli incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa che si terrà sabato alle ore 14 all'Allianz Stadium". Dopo cinque stagioni,dunque,si separano le strade del tecnico livornese e della Juventus. Allegri,il cui contratto sarebbe scaduto a giugno ...

UFFICIALE – Juventus - Allegri lascia a fine stagione : il comunicato : Juventus, esonero Allegri: l’annuncio UFFICIALE dei bianconeri IL comunicato DEL CLUB “Massimiliano Allegri non siederàsulla panchina della Juventus nellaprossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium”. L'articolo UFFICIALE – ...

Juventus - Massimiliano Allegri dice addio. Nota ufficiale - lascia a giugno : un terremoto europeo : La Juventus e Massimiliano Allegri si separano. Una Nota ufficiale del club bianconero annuncia che il tecnico livornese, protagonista nelle ultime 5 stagioni di altrettanti scudetti vinti e due finali di Champions League perse, "non siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione 2019/202

Juventus - Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri : è divorzio dopo 5 anni : È divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascia la panchina bianconera dopo 5 anni, altrettanti scudetti, e due finali di Champions. L’annuncio è stato dato dal club sul proprio sito. Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il presidente Andrea Agnelli e l’ormai ex allenatore spiegheranno in conferenza stampa i motivi della fine del rapporto. L'articolo Juventus, Allegri non sarà più ...

Allegri lascia la Juve : Massimiliano Allegri e la Juventus si separano. Dopo settimane di voci e indiscrezioni e i confronti degli ultimi giorni, la società bianconera annuncia che il tecnico “non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020”.A fare luce su questo divorzio saranno i diretti interessati: Allegri e il presidente Andrea Agnelli “incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, ...

Ufficiale - Massimiliano Allegri lascia la Juventus : Allegri Juventus – Attraverso una nota Ufficiale apparsa sul proprio sito, la Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Questo il comunicato della società: «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione ...

Finisce l’era Allegri nella Juve : Massimiliano Allegri non allenerà più la Juventus. La decisione ufficiale arriva all’ora di pranzo con un comunicato ufficiale che conferma la voce che girava da una settimana. Dopo la cena di mercoledì sera con il presidente Andrea Agnelli e il vertice di ieri pomeriggio, nella sede della Continassa, allargato al ds Paratici e al vice presidente N...

Juventus - Max Allegri non sarà l'allenatore nella prossima stagione : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione : La Juventus ha comunicato che il suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri, lascerà l’incarico al termine della stagione. Allegri e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ne parleranno nella conferenza stampa convocata domani pomeriggio alle 14 all’interno dell’Allianz Stadium di Torino. La Juventus