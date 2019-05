E anche nonno Carlo ha incontrato il nipotino Archie

Tacconi : 'I bianconeri non lasciano niente a nessuno - neanche la Coppa del Nonno' : Stefano Tacconi non ha bisogno di presentazioni. L'ex portiere della Juventus ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sulla corsa Champions della Vecchia Signora ai microfoni di "Tuttomercatoweb" a margine della presentazione della nuova "Radio Bianconera". Proprio alla vigilia dell'importante Quarto di Finale di andata che si giocherà domani 10 aprile in Olanda e che, come tutti sanno, vedrà la Juventus opposta all'Ajax, il mitico portiere ...