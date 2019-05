Due amanti | lei lo lascia | lui la ricatta | mi devi pagare una buonuscita o ti incendio la

baritalianews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Lei, professionista di 50 anni che vive in Lombardia, ha deciso di porre fine alla relazione che andava avanti da tempo. E l’uomo, 47 anni, mediatore culturale di nazionalità nigeriana e anche lui residente fuori Genova, le ha chiesto 4.500 euro, per uscire dalla sua vita. Quando lei ha rifiutato diquella cifra, lui ha minacciato di distruggere la sua abitazione. A quel punto però, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, nascosti in una stanza della casa, dopo essere stati allertati dalla donna. È accaduto alcuni giorni fa in un appartamento di via XX settembre, in centro. Una casa di proprietà della donna, dove da tempo i duesi incontravano lontani dalle città in cui abitano. Alle prime richieste di denaro dell’uomo, la vittima ha preso tempo, è riuscita ad allontanarlo e ha chiamato il 112. A quel punto i carabinieri si sono appostati ...

Gsabbatino74 : RT @barbarapiccinnu: OLBIA E DINTORNI amanti dei pit, amstaff, appello disperato, fatevi sentire se potete o stallare o accogliere due adul… - Roseinfiore : RT @barbarapiccinnu: OLBIA E DINTORNI amanti dei pit, amstaff, appello disperato, fatevi sentire se potete o stallare o accogliere due adul… - Gina17886201 : RT @barbarapiccinnu: OLBIA E DINTORNI amanti dei pit, amstaff, appello disperato, fatevi sentire se potete o stallare o accogliere due adul… -