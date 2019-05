Davide, due anni e mezzo e una vita attaccata a dei tubicini: “Basta farlo soffrire” (Di venerdì 17 maggio 2019) Nato prematuro due anni e mezzo fa, il piccolo è stato sottoposto ad alcuni interventi che secondo i genitori hanno peggiorato la sua situazione. "Voglio sapere chi è il colpevole" dice sua madre. Tramite un avvocato, la famiglia di Davide ha già fatto partire delle lettere di messa in mora agli ospedali lo hanno seguito finora. L'appello della sorella: "Ci vorrebbe qualcuno che adesso sappia dove mettergli le mani"

Davide ha due anni e mezzo. E da quando è nato, a Guastalla, nel Reggiano, convive con dei tubicini che lo aiutano a respirare. O meglio, dovrebbero. Perché secondo i suoi genitori, Davide adesso può anche farne a meno. “Avevano detto che quando sarebbe arrivato ad otto chili li avrebbero tolti: adesso ne pesa dodici e i tubi sono ancora lì” racconta Blessing Aguebor, la madre di Davide, convinta, così come gli altri della famiglia, che in questi due anni e mezzo siano stati commessi degli errori da parte dei medici che hanno seguito il piccolo.



