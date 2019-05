Video studenti accosta Salvini a Duce | sospesa la prof

ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) Non ci sta Rosa Maria Dell'Aria, 63 anni, docente da 40, che fra un anno andra' in pensione, a passare come una "sovversiva anti". "Quanto accaduto lo considero la piu' grande amarezza e la piu' grande ferita della mia vitaessionale e naturalmente non parlo del danno economico legato ai giorni di sospensione ma al danno morale eessionale dopo una intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi" dice amareggiata. Lainsegna italiano e storia nell'istituto industriale Vittorio Emanuele, a Palermo, ed e' stata, da sabato scorso, per due settimane dall'ufficio scolastico provinciale perche' non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoiche nella Giornata della memoria avevano presentato unaproiezione nella quale siva la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo.Un paragone ...

