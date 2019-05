Detroit | Become Human | Heavy Rain e Beyond | Two Souls hanno una data di lancio per PC

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019): Twoavranno una versione anche per PC preceduta da una demo prima del, e come riporta Dualshockers è finalmente affiorata anche unadi.Sappiamo già che i giochi usciranno in esclusiva per l'Epic Games Store, e il primo ad uscire sarà, programmato per il 24 giugno. La demo sarà invece disponibile a partire dal 24 maggio. Per quanto riguarda: Two, il gioco sarà disponibile a partire dal 27 luglio, mentre la demo anche in questo caso arriverà un mese prima, ovvero il 27 giugno.Leggi altro...

