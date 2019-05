Calciomercato | si torna al passato | ecco le date delle sessioni estiva ed invernale

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019), la Figc ha deciso per un nuovo cambio di rotta con le finestre di mercato rese note oggi da Gravina "Leprossime duediandranno dal 1 luglio al 2 settembre per quellae dal 2 al 31 gennaio per quella. Sono in linea con lealtre federazioni". Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale. (Aip/AdnKronos)

