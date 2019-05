Un gruppo di migranti pakistani approda sulla costa di Cropani Marina su una barca a vela

Cosa sappiamo della nave dirottata da un gruppo di migranti : Alcuni migranti a bordo di una nave dopo un soccorso nei pressi della Spagna (foto: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) È sempre più vicina a Malta la nave cisterna dirottata nella mattina di mercoledì 27 marzo da un gruppo di migranti che non volevano essere riportati in Libia dopo un salvataggio in mare. Secondo le notizie che circolano in queste ore, Elhiblu I, l’imbarcazione turca, avrebbe soccorso 120 persone che ...