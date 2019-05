Team in pista a Barcellona per il secondo test in-season

Moto2 - Test Jerez : Mattia Pasini in pista col Team Petronas Sprinta - numerosi aggiornamenti per MV Agusta e KTM : La Moto2 è riscesa in pista quest’oggi sul tracciato Angel Nieto di Jerez de la Frontera, a due giorni dalla splendida terza vittoria stagionale di Lorenzo Baldassarri nel GP di Spagna, che gli ha permesso di allungare il vantaggio in classifica mondiale a 17 punti rispetto a Thomas Luthi e a 27 sul tedesco Schrotter, terzo. E’ stata infatti disputata la terza delle cinque giornate di Test di categoria previste per questa stagione ...

Moto2 - Pasini in pista con il Kalex Team Petronas : sostituirà Pawi : Dopo Austin e Jerez, Mattia Pasini correrà ancora, sempre nel ruolo di wild card. Il pilota di Rimini ha sostituito Augusto Fernandez sulla Kalex del Team Pons ad Austin, raggiungendo il 4° posto; e ...

Moto2 - Pasini ‘cambia’ ancora squadra : il pilota italiano in pista anche a Le Mans con il Team Petronas : Il pilota italiano correrà anche nel prossimo Gran Premio di Le Mans, prendendo il posto dell’infortunato Pawi nel team Petronas Mattia Pasini correrà anche a Le Mans, il pilota italiano infatti è stato scelto dal team Petronas per sostituire Khairul Idham Pawi, operato a Barcellona per tre fratture esposte al mignolo procurate in seguito ad una caduta avvenuta nelle libere di Jerez. Sarà dunque Pasini a sostituirlo, che dunque ...

Moto2 - Ufficiale - Mattia Pasini in pista ad Austin con il Team FlexBox HP 40 : Il team di Sito Pons ha così deciso di richiamare in griglia Mattia Pasini che, nelle prime due gare della stagione aveva occupato il posto di commentatore per Sky Sport MotoGP. Queste le parole di ...