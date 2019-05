Il City di Pep rischia l’esclusione dalla Champions

ilnapolista

(Di martedì 14 maggio 2019) Oggi la Gazzetta parla di un inconveniente non da poco per i campioni d’Inghilterra, il Manchestersarà molto probabilmente esclusoprossima. Il caso, aperto in seguito ad indiscrezioni di Football Leaks riguarda le regole del Flair Play finanziario Il Manquell’anno avrebbe aggirato le norme «gonfiando» le entrate dei contratti di sponsorizzazione, per scongiuraredalle Coppe. Il New York Times annuncia che già oggi verrà consegnata la richiesta di esclusione deldagli investigatori, in un primo momento la squadra si era accordata per pagare una multa di circa 60 milioni di euro, ma poi si è deciso che la situazione era più grave. L'articolo Ildi Pepl’esclusioneilNapolista.

