Games of Thrones | c’è un errore nell’ultima puntata | il particolare non sfugge ai fan

Games OF THRONES 8 - TRONO DI SPADE/ Anticipazioni : qualcuno morirà nel 3o episodio? : Game of THRONES 8, chi morirà nel terzo episodio del TRONO di SPADE 8, in onda lunedì 29 aprile? Qualcosa di terribile sta per accadere...

Games of Thrones - la scena di sesso dell’ottava stagione fa infuriare i fan : “Serie rovinata per sempre” – Attenzione SPOILER : Scene di sesso non proprio benvolute sul Trono di spade. Sta facendo molto discutere nei commenti sui social ai primi episodi dell’ottava serie l’amplesso che ha visto coinvolti Arya e Gendry. Siamo alla seconda puntata e Arya decide di accoppiarsi con Gendry prima della battaglia con gli Estranei a Grande Inverno. Prima un avvicinamento con sussurri nella penombra, poi un bacio appassionato, infine un concitato spogliarsi a vicenda che mostra ...

Games of Thrones - i creatori della serie svelano : “Il finale è nascosto in una playlist di Spotify” : “Game of Thrones: the End is Coming”: è questo il titolo, alquanto eloquente, della playlist di Spotify all’interno della quale i creatori della popolare serie tv hanno nascosto una serie di indizi che svelano il finale dell’ottava e ultima stagione della saga “Il Trono di Spade”, in uscita il prossimo 14 aprile. Alla vigilia del suo debutto infatti, molti fan si stanno chiedendo chi vivrà, chi morirà, ma soprattutto: chi ...

Games of Thrones - attenzione a torrent e download : è la serie tv più colpita da malware : Tutto pronto per il prossimo 14 aprile? Gli amanti delle serie tv sanno bene cosa li aspetta: la nuova stagione, l’ultima, di Game of Thrones. Insieme a loro, ad attendere trepidanti, ci sono anche i cyber-criminali, titillati dalla possibilità di infettare migliaia, se non milioni, di utenti. Perché sapete bene che buona parte delle minacce informatiche, per andare a segno, necessita di un piccolo aiuto da parte della vittima, e non c’è niente ...