Dauntless | la versione finale del free-to-play in stile Monster Hunter è in arrivo la

(Di martedì 14 maggio 2019) Lo sviluppatore Phoenix Labs ha annunciato che, il suo RPG d'azione simile a, sarà lanciato su Xbox One, PS4 e PC la prossima settimana, il 21 maggio, riporta Eurogamer.net., naturalmente, è giocabile da parecchio tempo ormai. Phoenix Labs ha lanciato la closed alfa nel 2017 e il gioco è entrato ufficialmente nella sua fase open beta lo scorso maggio.Come per il franchise di Capcom, l'obiettivo diè quello di fare party con gli amici per abbattere creature formidabili, presentando un sistema per acquisire nuovi materiali per fabbricare armi e attrezzature e affrontare nemici più difficili.Leggi altro...

