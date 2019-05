Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna con la MIUI 10 3 e le patch di sicurezza di aprile 2019

Smartphone Xiaomi a 55€ - Mi9 al prezzo più basso - Pocophone F1 - Redmi Note 7 e altri Codici Sconto su Bangood! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...

I flagship di Redmi potrebbero essere due - intanto Xiaomi lancia un contest fotografico : Redmi potrebbe lanciare ben due flagship, nel frattempo Xiaomi ha deciso di sfidare i propri utenti con un nuovo contest fotografico. L'articolo I flagship di Redmi potrebbero essere due, intanto Xiaomi lancia un contest fotografico proviene da TuttoAndroid.

Come installare la Google Camera su Xiaomi Redmi Note 7 : Avete intenzione di migliorare le foto scattate con il vostro dispositivo? In realtà questo è possibile attraverso la Google Camera (chiamata anche Gcam), un’app che attraverso un algoritmo migliora Notevolmente le qualità delle foto, in leggi di più...

Offerte Lampo : Xiaomi Redmi 7 a 100€ e tante altre promo su Gearbest : Gearbest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle Offerte molto interessanti sull’elettronica e la tecnologia in generale. Questa leggi di più...

ASUS ZenFone 5Z e Xiaomi Redmi S2 si aggiornano con patch di aprile e altre novità : ASUS ZenFone 5Z e Xiaomi Redmi S2 ricevono nuovi aggiornamenti software che includono patch di sicurezza di aprile 2019 e non solo: ecco tutte le novità e il changelog completo. L'articolo ASUS ZenFone 5Z e Xiaomi Redmi S2 si aggiornano con patch di aprile e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Più attuale non può lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro : Pie in Italia : Era stata annunciata lo scorso gennaio la beta di Android 9.0 Pie per lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, ma soltanto adesso è stata predisposta la distribuzione della versione finale per il modello globale. Da poco tempo il rilascio è partito anche in Italia, relativamente ad un pacchetto dal peso di circa 1.7GB (consigliato il download sotto rete Wi-Fi), con passaggio alla MIUI 10.3.2.0. Non aspettatevi di vedervi segnalate tutte le novità ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 : A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 proviene da TuttoAndroid.

Sarà Redmi X il top di gamma con Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa del nuovo brand di Xiaomi? : Il nuovo flagship di casa Redmi pare che abbia ormai un volto e un nome. Un'immagine ci svela il retro di uno smartphone di nome Redmi X, dispositivo molto simile a Xiaomi Mi 9 che risulta avere una tripla fotocamera posteriore, selfie-cam a scomparsa e uno schermo senza cornici. L'articolo Sarà Redmi X il top di gamma con Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa del nuovo brand di Xiaomi? proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone Max Pro (M2) si aggiorna ad Android 9 Pie - Xiaomi Redmi 4 alla MIUI 10.3 stabile : ASUS ZenFone Max Pro (M2) inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie, mentre Xiaomi Redmi 4 si aggiorna alla MIUI 10.3 stabile con una serie di miglioramenti e bugfix. L'articolo ASUS ZenFone Max Pro (M2) si aggiorna ad Android 9 Pie, Xiaomi Redmi 4 alla MIUI 10.3 stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e Redmi possono ancora imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing : Xiaomi e Redmi hanno ancora tanto da imparare da Huawei e se ad affermarlo è Lu Weibing, general manager di Redmi, non si può fare altro che crederci. L'articolo Xiaomi e Redmi possono ancora imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite - Mi Play - Mi A2 e due versioni di Redmi Note 7 al prezzo più basso di sempre su GearBest : Tre smartphone Xiaomi, Mi 8 Lite, Mi A2 e M<i Play, sono in offerta speciale su GearBest, insieme a due varianti di Redmi Note 7. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite, Mi Play, Mi A2 e due versioni di Redmi Note 7 al prezzo più basso di sempre su GearBest proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e Redmi impegnate nella ricarica wireless a 20 W e cornici sempre più sottili : Mentre Xiaomi promette nuovi accessori dedicati al sistema di ricarica wireless a 20W, Redmi conferma che il nuovo smartphone con Snapdragon 855 avrà una cornice inferiore sottile. L'articolo Xiaomi e Redmi impegnate nella ricarica wireless a 20 W e cornici sempre più sottili proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 e altre novità : Xiaomi Redmi 5 Plus sta ricevendo un nuovo aggiornamento software comprensivo delle patch di sicurezza di marzo 2019 e dei fix di alcuni fastidiosi bug. L'articolo Xiaomi Redmi 5 Plus si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 e altre novità proviene da TuttoAndroid.