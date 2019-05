VIDEO Cristiano Ronaldo punge Florenzi | “Sei troppo piccolo per parlare”

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Di emozioni in campo non se ne sono vissute molte, ma Roma-Juventus ha regalato comunque diversi momenti da ricordare. Tra questi, senza dubbio, il battibecco tra Alessandro. Il cinque volte pallone d’oro ha avuto uno “scambio di vedute” con il terzino destro della Roma e, in maniera nonsimpatica, lo ha sbeffeggiato con un gesto inequivocabile, che significava come il giallorosso fosse “” per parlare con lui o fargli paura. Una situazione non certo da insegnare nelle scuole calcio, ma che ha subito fatto il giro del web. Andiamo a rivedere lo screzio-CR7 che, fortunatamente, si è chiuso con un chiarimento e un abbraccio. IL BATTIBECCOalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

