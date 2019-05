Pedro Almodóvar e Antonio Banderas contro Netflix

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Niccolò Sandroni Nuove posizionii film di: dopo Spielberg ora torna a parlarneAlmódovar. Dalla sua parte ancheIl dibattito susembra non esaurirsi: ritornano sull’argomento le ultime dichiarazioni di, a ridosso del Festival di Cannes. La diatriba è nota: c’è chi crede chee i suoi film non debbano gareggiare nelle grandi rassegne cinematografiche come gli Oscar, il Festival di Cannes e di Venezia, e chi invece è a favore perché i tempi sono cambiati e con essi anche il cinema. I primi, tra cui Steven Spielberg, nonostante un suo parziale dietrofront, considerano i lungometraggi didei film per la tv, i secondi, tra cui Ben Affleck, sottolineano gli aspetti positivi di questo servizio, il cui prodotto è considerato uguale a quello delle altre compagnie di produzione ...

Milano_Events : Pedro Almodóvar da Fondazione Prada per la proiezione del suo nuovo film - - elisabellinoOFF : RT @mffashion_com: Fondazione Prada affida «Soggettiva» a Pedro Almodóvar - mffashion_com : Fondazione Prada affida «Soggettiva» a Pedro Almodóvar -