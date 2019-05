F1 | un documentario dedicato a Michael Schumacher | un film dedicato al campione tedesco

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) La figura diè sempre nella mente e nel cuore degli appassionati. Il sette voltedel mondo di F1 continua la sua lotta dopo lo sfortunato incidente del 2013 sulle nevi di Meribel e la sua determinazione è la stessa di quella che tutti hanno ammirato in pista, comportante 7 titoli iridati e 91 GP vinti. Numeri spaventosi che certificano la leggenda del Kaiser. E’ in funzione di ciò e non solo che il 5 gennaio del 2020 in Svizzera e in Germania uscirà unal cinema che propone la storia di. Il trailer debutterà al Festival di Cannes. Una raccolta di aneddoti nei quali vi saranno le testimonianze della moglie Corinna e dei figli Mick (attualmente impegnato nel Mondiale di F2) e Gina Maria, oltre che del padre Rolf e di molti dei rivali in pista contro cui il teutonico si è confrontato. Unprodotto dalla casa B/14e diretto da ...

