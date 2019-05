Elezioni europee 2019: il programma della Lega

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il 26 maggio, data in cui si voterà per le, si avvicina e i partiti portano avanti la campagna elettorale. Laha concentrato tutti i suoi sforzi sui comizi di Matteo Salvini, da settimane in giro per l'Italia per spiegare i punti deldel suo partito, che parteciperà all'Alleanza Europea dei Popoli e delle Nazioni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...