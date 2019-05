Dove vedere Inter-Chievo in diretta streaming o tv no Rojadirecta

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)ino tv (no) Lunedì 13 Maggio 2019 alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si giocherà la partita tra, valida per la 36a giornata della Serie A 2018/2019.: ai nerazzurri servono i tre punti Con il Napoli che ha matematicamente blindato il secondo posto e la corsa per un posto in Champions più viva che mai, gli uomini di Spalletti dovranno dare il massimo in questo posticipo contro il, per non perdere terreno nei confronti delle svariate concorrenti. Al momento la classifica recita:terza a 63 punti, Atalanta quarta a 62 Milan e Roma a 59. Il distacco, soprattutto dall’agguerritissima Atalanta, è minimo, ma l’occasione di giocare contro ilgià matematicamente retrocesso è da sfruttare, non bisogna fare passi falsi sottovalutando l’avversario e ...

