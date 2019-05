Di Maio | “Striscioni rimossi e persone segnalate | troppa tensione Lavoriamo” Lega

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’ultimo fronte che dividee M5s diventa lanelle piazze: Luigi Dichiede lo stop a slogan e polemiche che alimentano una “divisone tra estremismi”, larisponde spiegando che i “reati in Italia sono in calo” mentre i morti e gli infortuni sul lavoro “sono in aumento”. Come dire: il ministro dell’Interno sta lavorando bene, il vicepremier pentastellato – che ha la competenza sul Lavoro – non ha ancora ottenuto risultati. Quando mancano ormai 13 giorni al voto per le Europee un nuovo tema di contrasto si aggiunge a Rai, autonomie regionali, 25 aprile, fascismo e antifascismo. La miccia sono gli ultimi episodi di cronaca: dal sequestro dello smartphone di una contestatrice di Matteo Salvini allo striscione rimosso dal balcone di una casa nel Bergamasco. “Vedo e sento molto nervosismo in Italia. Alla ...

