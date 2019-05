Torino-Sassuolo | la rovesciata di Belotti è pazzesca | la chilena è un déjà vu del 2017

Torino-Sassuolo - Mazzarri : “partita vinta in maniera rocambolesca” : “E’ stata la prima partita vinta dai miei giocatori in maniera rocambolesca in questo campionato straordinario. Quando sono andato in Europa League nel primo anno alla guida della Sampdoria avevamo fatto 59 punti. Noi oggi siamo gia’ a quota 60: questo la dice lunga sul lavoro che abbiamo fatto fin qui al Torino. I bilanci pero’ vanno fatti alla fine: cerchiamo di chiudere l’annata al meglio e di centrare ...

Torino-Sassuolo - l’incredibile espulsione di Bourabia fa discutere : ecco cosa dice il regolamento : L’espulsione di Mehdi Bourabia nel corso di Torino-Sassuolo ha fatto molto discutere, ma il regolamento parla chiaro: giusto il secondo giallo estratto dall’arbitro Grandi polemiche nel corso di Torino-Sassuolo, lunch match della 36ª Giornata di Serie A. Dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio dei neroverdi, Mehdi Bourabia si è visto sventolare in faccia il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso, in seguito ...

Torino-Sassuolo - annuncio di mercato dal presidente Cairo : “Grande gioia oggi. L’emozione era tanta. Bravissimi tutti. Bravo Zaza e grande Belotti, autore di un’altra super rovesciata. Il Sassuolo ha fatto una gran partita e faccio loro i complimenti. Sono rimasti in partita sino alla fine, anche in inferiorita’ numerica. E’ questo il modo in cui si gioca, pur non avendo stimoli, sino alla fine”. Sono le dichiarazioni al termine di Torino-Sassuolo, ai microfoni ...

Torino - ribaltone clamoroso contro il Sassuolo : 3-2 in un lampo - canta Belotti : Il Toro resta aggrappato con le unghie e i denti all'Europa centrando una vittoria vietata ai deboli di cuore. Anticipo pazzesco all'Olimpico granata, con i padroni di casa capaci di domare un orgoglioso Sassuolo (3-2) in un match condito da colpi di scena a go-go. Chi si aspettava un avversario in

VIDEO Torino-Sassuolo 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Belotti sbaglia un rigore - poi decide in rovesciata : Nel lunch match delle ore 12.30 della 36ma giornata della Serie A di calcio il Torino supera per 3-2 il Sassuolo e continua a cullare il sogno europeo. Nel primo tempo Belotti sbaglia un rigore e Bourabia punisce i granata, facendosi poi espellere ingenuamente. Nella ripresa impatta subito Belotti, poi nel finale accade di tutto: vantaggio ospite con Lirola, i torinisti ribaltano nel giro di un minuto con Zaza e Belotti, autore di una splendida ...

Diretta Torino-Sassuolo : streaming - tv - formazioni e risultato finale (3-2) : Diretta Torino-Sassuolo: streaming, tv, formazioni e risultato finale (3-2) 90+5′ FULL TIME A TORINO! VINCONO I GRANATA IN RIMONTA. A tra poco per il commento finale 90+4′ Ammonito Demiral per una gamba tesa ai danni di Bremer 90+3′ Ultimi assalti per il Sassuolo 90+1′ ASSEGNATI QUATTRO MINUTI DI RECUPERO 89′ ULTIMO CAMBIO TORINO: BASELLI FA SPAZIO A BREMER 87′ Ammonito Locatelli per un ...

È un Torino formato Champions : Belotti e Zaza rimontano il Sassuolo in un finale da batticuore : Il Torino supera 3-2 il Sassuolo tiene vivo il sogno Champions: granata a -3 dall’Inter che giocherà lunedì. Decisivi i gol di Zaza e Belotti che completano la rimonta nel finale di gara Mancano solo 3 giornate al termine del campionato e ogni partita è decisiva. Lo sa bene il Torino che sta vivendo una delle sue migliori stagioni dell’epoca moderna, un’annata che profuma d’Europa. Per restare in corsa, insieme al gruppone di 6 squadre ...

Calcio : il Torino piega il Sassuolo 3-2 : 14.28 Il Torino nel finale sorpassa (3-2) il Sassuolo e resta in corsa per l'Europa. Parte forte il Toro: Consigli salva su De Silvestri e al 16' Belotti su rigore scheggia la traversa (braccio di Magnanelli).Al 27' passa a sorpresa il Sassuolo con Bourabia che poi viene espulso per doppia ammonizione.Reazione granata: Consigli dice no a Izzo e Iago Falque.Ripresa:ancora Consigli respinge su Belotti che al 56' pareggia. Torino insiste,ma al ...

Torino-Sassuolo - Bourabia va in gol poi viene subito espulso : Si sta giocando il lunch match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Sassuolo, partita importante per i padroni di casa per la zona Europa. Grande occasione per la squadra di Mazzarri ma il Gallo Belotti sbaglia un calcio di rigore, poi la squadra di De Zerbi passa in vantaggio: gran tiro da parte di Bourabia, poi l’esultanza del calciatore del Sassuolo che si porta la maglia sul volto, secondo ...

Torino-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Sensi nel trio offensivo : Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: l’anticipo domenicale delle 12.30 di questa 36^ giornata di Serie A è quello tra Torino e Sassuolo. Granata obbligati a vincere per stare al passo delle altre, ma soprattutto per rispondere ai successi di ieri di Atalanta, Lazio e Milan. Sassuolo ormai fuori da ogni obiettivo. formazioni: modulo base e titolari per Mazzarri; diversi cambi per De Zerbi, tra cui un insolito tridente offensivo ...