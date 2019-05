Giro d’Italia 2019 | a Primoz Roglic la crono d’apertura

termometropolitico

(Di domenica 12 maggio 2019): ala, come da pronostico, è la prima maglia rosa di questod’Italia. Impressionante il modo in cui ha domato le rampe del Santuario di San Luca, salita breve ma con pendenza media del 10% e in cui in generale ha affrontato gli 8 km della prova contro il tempo. Ciclismo: le particolarità dellemetro Lametro è un esercizio molto particolare. Bisogna avere sia una pedalata potente sia una posizione in bicicletta aerodinamica per fendere al meglio l’aria. Gli specialisti delle prove contro il tempo son quelli che riescono a coniugare al meglio queste due caratteristiche. Col tempo sono state apportate delle modifiche tecnologiche alla bicicletta, come le appendici e la ruota lenticolare, al body e ai copriscarpe in lycra, e al casco, lungo e appuntito, in modo da essere il più aerodinamici ...

