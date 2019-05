Futuro Allegri | il tecnico ancora in dubbio | può lasciare i bianconeri

Allegri : “Incontrerò Agnelli la prossima settimana. Le voci sul Futuro? Mi fanno divertire” : Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Roma, in programma domani sera alle 20,30. Il tecnico bianconero esordisce parlando di futuro: “In settimana ci vediamo col presidente e parleremo a 360 gradi, in generale, come facciamo tutti gli anni. Al presidente già prima della partita con l’Ajax avevo comunicato che sarei rimasto, bisogna incontrarci e ...

Juventus - niente faccia a faccia Allegri-Agnelli : il Futuro dell’allenatore bianconero resta un rebus : Il tanto atteso faccia a faccia tra Allegri e Agnelli per stabilire il futuro dell’allenatore della Juventus non è avvenuto Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in bilico. Dopo aver mancato l’appuntamento con la Champions League la società si sta interrogando in merito a se proseguire o meno con il tecnico livornese. Il tanto atteso faccia a faccia non è avvenuto nemmeno quest’oggi. Andrea Agnelli era a Milano, in ...

Il summit Agnelli-Allegri sarebbe l'ago della bilancia per il Futuro di Conte e dell'Inter : Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League, ad opera dell'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha confermato la volontà di continuare il sodalizio con Massimiliano Allegri, ma per programmare la prossima stagione e per ufficializzare la prosecuzione del matrimonio occorre un incontro chiarificatore. Il summit tra la dirigenza e il tecnico appare sempre più imminente, ma per un motivo o per un altro sta slittando di settimana ...

Futuro Allegri già scritto? Tra rinnovo e addio : nuova svolta nel caso Allegri : Futuro Allegri – Uno stacco imperioso del solito Cristiano Ronaldo stoppa la rincorsa Champions dei cugini del Torino nel Derby della Mole di ieri sera all”Allianz Stadium’. Juventus un po’ appagata dopo la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. Il fuoriclasse portoghese ha salvato nuovamente i bianconeri ad una settimana dall’1-1 contro l’Inter, con Massimiliano Allegri che al termine della ...

Juve - Nedved : 'Futuro Allegri? Resta - deve continuare' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve , Pavel Nedved , sul futuro del tecnico bianconero., Italpress,

